С пляжей Севастополя за субботу вывезли более 11 тонн загрязненного мазутом грунта

Фото: Валерий Скурыдин

За субботу с мыса Айя и пляжей Севастополя убрали более 11 тонн загрязненного мазутом грунта. Всего в регионе вывезли уже 621 тонну такого грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— 1 февраля с пляжей «Нахимовец», «Орловка-1», СТ «Берег», а также с мыса Айя вывезли 11,03 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено 620,894 тонны грунта, — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии в Каче и Балаклаве. Накануне добровольцы и спасатели очищали береговую черту в районе Золотого пляжа, а также побережье садового товарищества «Берег» на Северной стороне — оттуда мешки с загрязненным грунтом на катере переместили на пляж «Нахимовец» для дальнейшего вывоза и утилизации, сообщил губернатор. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 15 птиц.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Экипажи обоих судов были эвакуированы, один из матросов «Волгонефти-212» погиб.

Наибольший ущерб от разлива нефтепродуктов понесло побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма, в результате чего в Севастополе 24 января также был введен режим ЧС федерального характера.

Елизавета Пуншева