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Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию

14:51, 02.02.2025
Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию. Он также вручит премии молодым ученым. Об этом сообщил тележурналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Зарубин добавил, что в графике Путина также стоит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Кроме того, сообщается, что президент будет заниматься вопросами регионов.

Елизавета Пуншева

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