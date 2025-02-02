Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию. Он также вручит премии молодым ученым. Об этом сообщил тележурналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Зарубин добавил, что в графике Путина также стоит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Кроме того, сообщается, что президент будет заниматься вопросами регионов.

Елизавета Пуншева