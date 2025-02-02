На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел пожар — есть пострадавшие

Фото: Динар Фатыхов

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в Калифорнии произошел пожар. Как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные органы здравоохранения.

— Из-за пожара на НПЗ в Мартинесе жителям рекомендовали занять ближайшее укрытие, шесть работников пострадали, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел на заводе компании Martinez Refining Company. Четырем из шести пострадавших потребовалась госпитализация.

— Пожалуйста, зайдите в помещение, закройте все окна и двери, выключите все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Если не используете камин, закройте дымовые заслонки и вентиляционные отверстия, заклейте щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами, — рекомендуют местные органы здравоохранения.

Напомним, ущерб от масштабных лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии, вырос до $250—275 млрд. Это крупнейший пожар в истории штата, охвативший более 16 тыс. гектаров.



Елизавета Пуншева