На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел пожар — есть пострадавшие
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в Калифорнии произошел пожар. Как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные органы здравоохранения.
— Из-за пожара на НПЗ в Мартинесе жителям рекомендовали занять ближайшее укрытие, шесть работников пострадали, — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел на заводе компании Martinez Refining Company. Четырем из шести пострадавших потребовалась госпитализация.
— Пожалуйста, зайдите в помещение, закройте все окна и двери, выключите все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Если не используете камин, закройте дымовые заслонки и вентиляционные отверстия, заклейте щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами, — рекомендуют местные органы здравоохранения.
Напомним, ущерб от масштабных лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии, вырос до $250—275 млрд. Это крупнейший пожар в истории штата, охвативший более 16 тыс. гектаров.
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