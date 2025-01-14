Ущерб от пожаров в Калифорнии достиг $275 миллиардов

Ущерб от масштабных лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии, вырос до $250–275 млрд, по данным сервиса наблюдения за погодой AccuWeather. Это крупнейший пожар в истории штата, охвативший более 16 тысяч гектаров, напомнило РИА «Новости».

По последним данным, погибли не менее 24 человек, уничтожено более 12,3 тысячи строений, включая дома ряда голливудских знаменитостей, таких как Энтони Хопкинс, Мел Гибсон и другие.

Метеорологи считают, что причиной быстрого распространения огня стали сухая и ветреная погода. При этом, по информации Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса незадолго до начала пожаров потребовала сократить бюджет пожарной службы на $49 млн, что предусматривало закрытие 16 специальных станций.

Рената Валеева