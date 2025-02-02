Скончался актер Станислав Колокольников
В возрасте 63 лет скончался украинский актер Станислав Колокольников. Об этом в социальных сетях сообщили его коллеги.
— В последний годы тяжело болел. Невосполнимая утрата для театрального коллектива «Колесо», — говорится в сообщении.
Артист скончался вечером 30 января, уточняется в публикации.
Колокольников снимался в таких проектах, как «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «По закону» и «Ярость».
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