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Скончался актер Станислав Колокольников

11:37, 02.02.2025
Скончался актер Станислав Колокольников
Фото: Динар Фатыхов

В возрасте 63 лет скончался украинский актер Станислав Колокольников. Об этом в социальных сетях сообщили его коллеги.

— В последний годы тяжело болел. Невосполнимая утрата для театрального коллектива «Колесо», — говорится в сообщении.

Артист скончался вечером 30 января, уточняется в публикации.

Колокольников снимался в таких проектах, как «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «По закону» и «Ярость».

Елизавета Пуншева

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