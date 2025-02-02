Казань заняла третье место по количеству платежей в точках быстрого питания

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По итогам 2024 года в России средний чек одного похода в ресторан возрос на 11,4%, достигнув 1 896 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В топ-3 по количеству платежей в ресторанах в прошлом году вошли Москва, где средний чек составил 2 053 рубля, Санкт-Петербург (2 173 рубля) и Набережные Челны (1 173 рубля).

В прошлом году также вырос средний чек на фастфуд. Так, общий средний чек покупки в точке быстрого питания в 2024 году вырос до 466 рублей с 377 рублей годом ранее (+23,6%).

Чаще всего в точках быстрого питания платежи проводили Москва — средний чек составил 521 рубль. Второе место занял Санкт-Петербург (371 рубль), третье — Казань (436 рублей).



Елизавета Пуншева