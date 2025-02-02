«Ак Барс» сыграет в гостях с «Куньлунем» в матче КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Мытищах с «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина может подняться на 2-е место в таблице Восточной конференции в случае победы.

«Ак Барс» идет четвертым на Востоке с 66 очками в 49 матчах. Столько же баллов имеют «Автомобилист» и «Металлург», при этом магнитогорцы провели на две игры больше и уступают казанцам по дополнительным показателям. Вторую строчку конференции занимает «Салават Юлаев», опережающий «Ак Барс» на одно очко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Куньлунь» располагается на 9-м месте Западной конференции. От зоны плей-офф китайскую команду отделяет шесть очков. Клуб не может пробиться в финальную часть турнира последние семь сезонов подряд.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Куньлунь» встречались один раз. Казанцы дома разгромили соперника в ноябре прошлого года со счетом 5:0. Всего команды провели между собой 16 очных поединков, «Ак Барс» одержал в них 11 побед.

В прямом эфире матч покажет телеканал ТНВ в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин