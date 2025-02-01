Главы МИД арабских стран: международная конференция по Палестине запланирована на июнь

Принять участие в международной конференции по Палестине планируют Египет, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия. Она ожидается в июне 2025 года, сообщается в совместном заявлении глав МИД пяти стран, опубликованном по итогам их встречи в Каире.

— Мы примем активное участие в международной конференции по палестинскому вопросу и реализации решения о создании двух государств под председательством Саудовской Аравии и Франции, проведение которой запланировано на июнь 2025 года, — сказано в документе (цитата по ТАСС).

Главы МИД призвали международное сообщество, в том числе и Совет Безопасности ООН, «начать фактическую реализацию решения о [создании] двух государств, чтобы устранить корень напряженности на Ближнем Востоке».

Напомним, 19 января прекращение огня в секторе Газа вступило в силу. В рамках первого этапа прекращения огня Израиль должен освободить более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложников.

Галия Гарифуллина