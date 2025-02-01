Черемшанскую крепость в Татарстане могут включить в реестр объектов культурного наследия

Черемшанскую крепость XVIII века могут включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Соответствующий проект приказа в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Крепость расположена в в Черемшанском районе Татарстана. Согласно документации, ее возвели в 1732-1736 годах.

Постройка представляет собой объект в виде земляной насыпи размером 100х100 м с остатками насыпей площадок — основания башен по углам. Отмечается, что культурный слой памятника включает в себя частично или полностью скрытые в земле следы существования человека, артефакты.

Напомним, в Казани отреставрируют здание СИЗО-1 — памятник федерального значения, построенный в 1807 году. Ансамбль включает в себя северо-западный и главный корпуса, здание конторы, церковь, караульную, кухню, пекарню и столовую. Все эти постройки сохранили свой исторический облик XIX века, но требуют срочного вмешательства специалистов./



Галия Гарифуллина