В Казани отреставрируют здание СИЗО-1 — памятник федерального значения

Фото: Радиф Кашапов

Памятник федерального значения «Тюремный замок» на улице Япеева, 16 в Казани, построенный в 1807 году, будет отреставрирован. Об этом свидетельствует акт, опубликованный на сайте Комитета по охране ОКН.



Изначально рассчитанный на 250 заключенных, тюремный комплекс в 1964 году увеличил свою вместимость до 800 человек.

Ансамбль включает в себя северо-западный и главный корпуса, здание конторы, церковь, караульную, кухню, пекарню и столовую. Все эти постройки сохранили свой исторический облик XIX века, но требуют срочного вмешательства специалистов.

В ходе предстоящих работ планируется укрепить крыши, стены и фундамент корпуса № 2.

Накануне стало известно, что в Казани на улице Муштари завершилась реставрация Дома Оконишникова, здания Союза писателей Татарстана, построенного на рубеже XIX—XX веков.

Рената Валеева