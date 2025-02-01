Рустам Минниханов: «В сторону муниципалитетов есть интерес и поддержка»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства республики раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил об успешно прошедших в Казани региональных днях в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

— Считаю, что обмен опытом и передовыми практиками в рамках форума будут способствовать совершенствованию нашей работы по формированию комфортной среды для жизни. Это большое мероприятие. В истории новой России еще не было такого внимания к муниципалитетам. В сторону муниципалитетов есть интерес и поддержка. Руководству страны — только слова благодарности! — сказал он.

Рустам Минниханов также рассказал о том, как вчера прошло награждение ветеранов юбилейными медалями «80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».

— Очень тепло и по-доброму прошло мероприятие. Самому старшему ветерану — 101 год! Такие у нас ветераны — это пример для подражания, — подчеркнул он.

В преддверии дня разгрома фашистских войск под Сталинградом Минниханов напомнил, что в этом бою участвовали сотни тысяч татарстанцев, в том числе — вторая стрелковая дивизия, сформированная в нашей республике.

Напомним, сегодня на совещании раис Татарстана также вручил награды городам и районам, которые победили в конкурсе на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Он подчеркнул, что такие мероприятия нужны не членам комиссии, а местным жителям, и призвал выработать единые конкурсные стандарты, а также систематизировать работу по подготовке конкурса и выбору победителей.



Галия Гарифуллина