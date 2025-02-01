Новогоднее оформление и праздничные мероприятия Советского района признали лучшими в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана подвели итоги XII республиканского конкурса на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Его участниками были 42 муниципальных района и два городских округа, сообщает пресс-служба раиса республики.

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в районах муниципального образования города Казани» победил Советский район города. Среди районов Татарстана лучшим был признан Елабужский.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Всего по итогам конкурса в разных номинациях определили 14 победителей и 44 призера.

Награды вручил раис республики Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что такие мероприятия нужны не членам комиссии, а местным жителям, и призвал выработать единые конкурсные стандарты, а также систематизировать работу по подготовке конкурса и выбору победителей.

Напомним, в прошлом году новогодняя елка и праздничное оформление Советского района тоже признали лучшими в Казани. Также в разных номинациях победили Бугульминский, Алексеевский, Апастовский, Балтасинский, Высокогорский, Менделеевский районы Татарстана и Центральный район Набережных Челнов.

Галия Гарифуллина