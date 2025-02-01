В Татарстане сотрудника исполкома и двух его знакомых будут судить за дачу взятки для заключения соцконтрактов

Фото: Максим Платонов

Троих татарстанцев будут судить за дачу взятки для получения социальной помощи предпринимателям. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

По данным следствия, в 2022 году сотрудник исполкома предложил двум знакомым подать заявки на получение социальной помощи, выделяемой на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности. По его словам, для одобрения их бизнес-планов необходимо дать членам комиссии взятку в размере 35 тыс. рублей.

Оба бизнес-планы были одобрены. После заключения социальных контрактов на сумму 150 тыс. и 220 тыс. рублей обвиняемые передали сотруднику исполкома оговоренные суммы, однако сотрудникам следственного управления СК России по Татарстану и регионального МВД удалось пресечь его действия. Уголовные дела будут рассмотрены в суде.

Напомним, бывший начальник отдела миграции ОМВД по Пестречинскому району Татарстана предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, превышении должностных полномочий и мошенничестве. По данным следствия, в 2021-2022 годах обвиняемый получил около 65 тыс. рублей от местного жителя за фиктивную регистрацию 77 иностранцев, которые фактически не проживали в указанных помещениях.

Галия Гарифуллина