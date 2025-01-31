В Татарстане экс-полицейского будут судить за взятки и мошенничество

Фото: Максим Платонов

Бывший начальник отдела миграции ОМВД по Пестречинскому району Татарстана предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщили в пресс-службе Следкома России по республике.

По данным следствия, в 2021-2022 годах обвиняемый получил около 65 тыс. рублей от местного жителя за фиктивную регистрацию 77 иностранцев, которые фактически не проживали в указанных помещениях.

Кроме того, он вымогал 10 тыс. рублей, угрожая штрафами за нарушения миграционного законодательства, хотя потерпевший не подлежал ответственности из-за ограничений, связанных с пандемией. Собрана достаточная доказательная база по уголовному делу, оно направлено в суд.



Анастасия Фартыгина