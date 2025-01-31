США введет пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения ввести новые пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Белого Дома.

В соответствии с решением Белого дома, пошлины составят 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая.

— Завтра, 1 февраля, крайний срок, который озвучил президент Трамп ранее. Завтра он введет пошлину 25% против Мексики и Канады и 10% — против Китая, — подтвердила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Напомним, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности ввести импортные пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если они попытаются создать альтернативу американскому доллару в мировой торговле.



Анастасия Фартыгина