Бастрыкина ознакомят с докладом о халатности сотрудников органов в Татарстане

В социальных сетях появилась информация о том, что в Казани приезжий мужчина преследовал двух девушек. Правоохранительные органы ненадлежащим образом отреагировали на сообщение об этом происшествии. О чем было сообщено в пресс-службе Следкома России

Следственные органы СК России по республике начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК (халатность).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и по доводам публикаций.

Анастасия Фартыгина