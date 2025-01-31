«Ак Барс» без Петана и Дыняка переиграл в Тольятти «Ладу»

«Ак Барс» победил в Тольятти «Ладу» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина в третий раз за сезон обыграла тольяттинцев.

Две свои шайбы казанцы забросили в первом периоде встречи, авторами голов стали Артур Бровкин и Александр Барабанов. В концовке пустые ворота хозяев поразил Дмитрий Яшкин. «Лада» единственный раз отличилась усилиями Архипа Неколенко.

В составе «Ак Барса» отсутствовали два основных форварда Ник Петан и Никита Дыняк. Вместо них на льду выступили Семен Терехов и Денис Комков.

«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал «Автомобилист» в таблице Восточной конференции. Казанцы делят с уральцами третье место. «Лада» продолжает занимать десятую строчку в турнирной таблице Востока.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 2 февраля в Мытищах с китайским «Куньлунем».

«Лада» — «Ак Барс» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 Бровкин (Кателевский, Лямкин, 10:34)

0:2 Барабанов (Марченко, 12:29)

1:2 Неколенко (Баранцев, Михайлов, 30:28, 5х4)

1:3 Яшкин (Марченко)

Зульфат Шафигуллин