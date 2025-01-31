Численность населения России составила более 146 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

По данным Росстата, численность населения России на 1 января 2025 года составила 146,028 млн человек, что на 0,08% меньше, чем в 2024 году. Это сокращение стало самым медленным за последние пять лет, в то время как за 2023 год темп снижения составил 0,20%.

В последний раз население России увеличивалось в 2017 году, а на 1 ноября 2024 года было зафиксировано сокращение на 0,11% с начала года.

Однако в 20 регионах, таких как Московская и Ленинградская области, а также Ингушетия, наблюдается прирост населения. При этом Росстат не учитывает население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в своих отчетах.



Напомним, что рождаемость в Татарстане упала до 8,8% на тысячу жителей. При этом в республике фиксируют самый низкий показатель младенческой смертности. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина