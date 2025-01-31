Прокуратура Татарстана предупредила о новом мошенничестве со взносами на СВО

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана выпустила предупреждение о новом виде мошенничества, связанном со взносами на нужды специальной военной операции (СВО). Мошенники рассылают гражданам письма и СМС, в которых сообщают об автоматическом подключении услуги списания средств с банковских счетов на поддержку СВО.

В сообщениях предлагается перейти по ссылке для отказа от услуги, однако, как предупреждают правоохранительные органы, этот переход может привести к потере денег.

— Граждане получают уведомления от банков и финансовых учреждений, информирующие об автоматическом списании средств, и, следуя инструкции, рискуют оказаться без своих финансов, — говорится в заявлении прокуратуры.

Также существует риск установки вредоносного программного обеспечения на телефон, что может привести к утечке личной информации владельца счета. Прокуратура призывает горожан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также незамедлительно сообщать о подобных случаях.

Анастасия Фартыгина