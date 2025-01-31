Тренер футбольного «Рубина» Солес не приехал на сборы в Турцию

Фото: Динар Фатыхов

Испанский тренер по физической подготовке казанского футбольного клуба «Рубин» Хавьер Солес не присоединился к команде на тренировочных сборах в Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

— На данный момент Хавьер действительно не находится с командой на сборах. Но клуб с ним в диалоге, он находится на связи. Как только будет информация о его будущем, мы доведем ее на наших ресурсах, — заявили там, оставив открытым вопрос о причинах отсутствия специалиста.

«Рубин» в настоящее время занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея 26 очков после 18 сыгранных матчей. Ближайший матч в рамках РПЛ казанская команда проведет 1 марта на выезде против грозненского «Ахмата».

Рената Валеева