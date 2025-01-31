Петан пропустит матч «Ак Барса» с «Ладой», Терехов сыграет в первом звене

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Ладой» в Тольятти в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Тренер казанцев Анвар Гатиятулин доверил молодому Семену Терехову место в первом звене.

Игру пропустит нападающий «Ак Барса» Ник Петан. О причинах отсутствия канадского форварда в заявке на матч с «Ладой» не сообщается. В первой тройке атаки с Дмитрием Яшкиным и Кириллом Семеновым сыграет Семен Терехов.

При этом в состав вернулся защитник Альберт Яруллин, которому доверено место в третьей паре обороны с Артемием Князевым. Форвард Денис Комков заменил в основе Никиту Дыняка. Также отсутствуют Константин Лучевников и Радэль Замалтдинов.

Зульфат Шафигуллин