Казань заняла шестое место в рейтинге городов, жители которых довольны своей карьерой

Своим профессиональным развитием довольны 65% жителей столицы Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла шестое место в рейтинге городов, жители которых довольны своей карьерой. Своим профессиональным развитием довольны 65% жителей столицы Татарстана, сообщили аналитики «Авито Работы».

Первое место занял Красноярск — там довольны своим карьерным ростом 80% горожан. Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Челябинск (71%), Самара (70%), Москва (68%), Воронеж (68%) и Краснодар (68%).

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Заработок в прошлом году вырос у 72% россиян. В частности, об увеличении дохода рассказали участники исследования из Казани (84%), Краснодара (79%), Воронежа (78%), Екатеринбурга (78%) и Красноярска (77%).

Напомним, средняя зарплата российских студентов выросла на 37% в 2024 году. Она достигла 70,1 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина