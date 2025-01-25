Средняя зарплата российских студентов выросла на 37% в 2024 году

Фото: Максим Платонов

В 2024 году средняя заработная плата, предлагаемая работодателями российским студентам, составила 70,1 тыс. рублей, что на 37% больше, чем в 2023 году. Максимальные предложения доходят до 125 тыс. рублей, увеличившись на 25 тыс. по сравнению с предыдущим годом, сообщили аналитики HeadHunter.

Доля вакансий, доступных молодым специалистам, возросла до 12,5% по сравнению с 6% два года назад. Большинство предложений сконцентрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Москве, при этом треть молодежных вакансий связаны со сферой административного персонала.

Активность молодежи на рынке труда также растет: более 975 тыс. активных резюме на hh.ru зарегистрировано от соискателей в возрасте от 14 до 24 лет. Более 73% респондентов этой возрастной группы заявили о намерении развивать свою карьеру, что подтверждается планами 21% компаний увеличить бюджет на обучение и переквалификацию персонала.



Напомним, что Минтруд России разработал законопроект, предлагающий увеличить декретные пособия для студенток, обучающихся на очном отделении, до суммы от 74,9 тыс. до 235,4 тыс. рублей в зависимости от региона.



Анастасия Фартыгина