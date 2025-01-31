Форвард «Авангарда» Якупов приглашен для участия в Матче звезд КХЛ

Фото: Максим Платонов

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов примет участие в Матче звезд КХЛ в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Якупов заменит в команде дивизиона Чернышева своего одноклубника — форварда Рида Буше. Канадский хоккеист получил травму и выбыл из строя на срок около одного месяца.

Для Якупова предстоящий Матч звезд КХЛ станет первым в карьере. В 2012 году хоккеист получил двухматчевую дисквалификацию за пропуск Матча звезд юниорских лиг Канады.

Буше получил травму в недавнем матче чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Ожидается, что канадскому хоккеисту будет сделана операция в самое ближайшее время. После этого форвард может пропустить около месяца.

Якупов в текущем сезоне КХЛ забросил 18 шайб и отдал 13 голевых передач в 51 матче. Уроженец Нижнекамска начинал чемпионат в составе клуба «Куньлунь», откуда перешел в омский «Авангард».

Зульфат Шафигуллин