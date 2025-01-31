«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в нокаут-раунде Лиги чемпионов

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Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов по футболу.

В нокаут-раунде турнира сыграют между собой многократные чемпионы Испании и Англии — мадридский «Реал» против «Манчестер Сити». Проигравший выбывает из дальнейшей борьбы за титул.

Всего определилось восемь пар стыковых матчей Лиги чемпионов. Победители выйдут в 1/8 финала турнира, где их ожидают восемь команд, напрямую пробившихся в эту стадию соревнований по итогам группового раунда.

Российские клубы пропускают нынешний сезон еврокубков из-за отстранения от международных турниров по причине санкций.

Зульфат Шафигуллин