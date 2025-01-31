Песков опроверг планы БРИКС по созданию общей валюты, комментируя угрозы Трампа

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в БРИКС не ведется обсуждения создания общей валюты, опровергая тем самым опасения и угрозы президента США Дональда Трампа. Комментируя заявления Трампа о введении 100% пошлин на товары из стран БРИКС в случае попыток создать альтернативу доллару, Песков подчеркнул, что в объединении обсуждаются другие вопросы.

— В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции. Вот о чем идет речь, — пояснил Песков, пишет «Российская газета». Он также отметил, что экспертам необходимо более подробно разъяснить повестку дня БРИКС господину Трампу.

Песков подчеркнул, что заявления Дональда Трампа не являются новыми и он уже высказывал аналогичные тезисы до своего избрания на пост президента США.

Рената Валеева