В Казани побит температурный рекорд 30 января

Фото: Динар Фатыхов

Накануне в Татарстане был побит температурный рекорд для 30 января, сообщили в Гидрометцентре республики. По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха достигла +1,3°С. Авиационная метеостанция Казань-Сокол зафиксировала еще более высокое значение — +1,5°С.

Прежний абсолютный максимум температуры для этого дня составлял +1,2°С и наблюдался в 1949, 1989 и 1999 годах. Таким образом, сегодняшнее потепление стало новым рекордом для 30 января за всю историю метеонаблюдений в Казани.

29 января температура также достигла рекордного значения. По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха составила +3,6°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Рената Валеева