В Казани побит температурный рекорд 29 января

Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в 2002 году

Фото: Динар Фатыхов

Накануне в Казани побит температурный рекорд для 29 января. По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха составила +3,6°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

На авиационной метеостанции Казань — Сокол максимальная температура достигла +2,8°С, а на метеостанции Казань — Аэропорт — +2,2°С.

Предыдущий рекорд для этого дня (+1,7°С) был зафиксирован в 2002 году.

Ранее Гидрометцентр предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 30 января. Местами по республике, включая Казань, прогнозируется сильная гололедица на дорогах, а ночью и утром — туман и гололед.

Рената Валееева