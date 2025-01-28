Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 12,9%, закрыты десятки школ и детсадов

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В России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 12,9% за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В связи с ростом заболеваемости закрыты 48 школ и 23 дошкольных учреждения, отмечает ТАСС.

По данным ведомства, за четвертую неделю 2025 года в стране зарегистрировано 647 тысяч случаев ОРВИ. В 49 регионах отмечено превышение среднероссийского показателя заболеваемости, а в 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Основными возбудителями ОРВИ являются вирусы негриппозной этиологии, преимущественно риновирусы. При этом наблюдается постепенное увеличение доли положительных находок вирусов гриппа, в основном гриппа A(H1N1) pdm09.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В качестве профилактической меры в 22 регионах закрыты 48 школ, а в 11 регионах — 23 детских дошкольных учреждения. Также частично закрыты 1144 класса, 738 групп дошкольников, 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах.

Роспотребнадзор также сообщил о снижении заболеваемости COVID-19. За четвертую неделю 2025 года в России зарегистрировано 8,2 тысячи случаев COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе.

Помимо этого, в Татарстане по итогам 2024 года зафиксировали 226 случаев метапневмовируса.

Рената Валеева