«Ак Барс» начнет выездную серию матчем с «Ладой» в Тольятти

Третья встреча команд в текущем сезоне КХЛ

«Ак Барс» сегодня откроет выездную серию матчем с «Ладой» в Тольятти в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина постарается в третий раз за сезон обыграть тольяттинцев.

В новой выездной серии «Ак Барсу» предстоит провести три игры. «Барсы» после Тольятти отправятся по маршруту Мытищи — Санкт-Петербург, где сыграют в гостях с «Куньлунем» и СКА.

«Ак Барс» после 48 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции с 64 очками. Столько же баллов у «Металлурга» на пятой строчке, а «Автомобилист» идет третьим, опережая казанцев на два очка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Лада» находится на десятом месте турнирной таблицы Востока. Команда Павла Зубова набрала 42 очка в 47 матчах и отстает от зоны плей-офф на восемь баллов.



«Ак Барс» в текущем сезоне выиграл оба матча с «Ладой». Вначале «барсы» обыграли соперника в Тольятти — 4:3, а затем в Казани — 3:1. Всего в КХЛ команды провели 24 очных поединка, в которых 16 раз сильнее оказывались хоккеисты «Ак Барса».

Прямая трансляция матча в Тольятти стартует в 18.00 по московскому времени на телеканале ТНВ.

Зульфат Шафигуллин