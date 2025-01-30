«Фонбет» подал иск против экс-гендиректора Сергея Анохина

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Фонбет» подала иск против своего бывшего генерального директора Сергея Анохина, обвиняя его в действиях, которые, по мнению букмекера, дискредитируют ее деловую репутацию и противоречат ее ценностям. Об этом сообщило РИА «Новости».

В организации заявили, что иск направлен на защиту чести и достоинства компании в деловых кругах.

Ранее бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Анохина задержали правоохранительные органы.



Анохин стал фигурантом уголовного дела, его обвинили в даче взятки в размере 60 млн рублей. По версии Следкома, он передал взятку через посредников, чтобы избежать уголовной ответственности за хищение бюджетных средств. Его арестовали.

