«Фонбет» подал иск против экс-гендиректора Сергея Анохина
Компания «Фонбет» подала иск против своего бывшего генерального директора Сергея Анохина, обвиняя его в действиях, которые, по мнению букмекера, дискредитируют ее деловую репутацию и противоречат ее ценностям. Об этом сообщило РИА «Новости».
- В организации заявили, что иск направлен на защиту чести и достоинства компании в деловых кругах.
Ранее бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Анохина задержали правоохранительные органы.
Анохин стал фигурантом уголовного дела, его обвинили в даче взятки в размере 60 млн рублей. По версии Следкома, он передал взятку через посредников, чтобы избежать уголовной ответственности за хищение бюджетных средств. Его арестовали.
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