Задержан экс-вице-президент РФС и глава «Фонбет» Сергей Анохин по делу о взятке

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин задержан правоохранительными органами по делу о даче взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

— Анохин задержан в рамках уголовного дела о даче взятки. С ним проводятся следственные действия, — сообщил собеседник агентства.

Практически одновременно с задержанием компания «Фонбет» объявила об уходе Сергея Анохина с поста генерального директора. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Константин Линев, ранее занимавший должности исполнительного директора и руководителя по правовым вопросам.

В официальном сообщении «Фонбет» говорится, что Анохин принял решение «сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола».



Рената Валеева