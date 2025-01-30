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Следком предъявил обвинение во взяточничестве экс-главе компании «Фонбет»

12:43, 30.01.2025
Следком предъявил обвинение во взяточничестве экс-главе компании «Фонбет»
Фото: Максим Платонов

Вместе с гендиректором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД и юрист, обвиняемые в посредничестве во взяточничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, Анохин, желая избежать привлечения к ответственности за хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы, передал взятку в размере 60 млн рублей. Деньги предназначались сотруднику столичного МВД за непривлечение к ответственности по результатам оперативно-разыскной деятельности ФСБ. Однако передача взятки осуществлялась под контролем правоохранительных органов в рамках оперативного эксперимента. Взятка передавалась через цепочку посредников, один из которых также задержан.

Напомним, Анохина задержали вчера. Практически одновременно с задержанием компания «Фонбет» объявила об уходе Сергея Анохина с поста генерального директора.

Рената Валеева

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