Следком предъявил обвинение во взяточничестве экс-главе компании «Фонбет»

Фото: Максим Платонов

Вместе с гендиректором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД и юрист, обвиняемые в посредничестве во взяточничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, Анохин, желая избежать привлечения к ответственности за хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы, передал взятку в размере 60 млн рублей. Деньги предназначались сотруднику столичного МВД за непривлечение к ответственности по результатам оперативно-разыскной деятельности ФСБ. Однако передача взятки осуществлялась под контролем правоохранительных органов в рамках оперативного эксперимента. Взятка передавалась через цепочку посредников, один из которых также задержан.

Напомним, Анохина задержали вчера. Практически одновременно с задержанием компания «Фонбет» объявила об уходе Сергея Анохина с поста генерального директора.

Рената Валеева