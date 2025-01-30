Трамп сообщил о отсутствии выживших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в результате столкновения самолета и вертолета над столицей страны нет выживших.

Во время своего выступления в Белом доме Трамп выразил соболезнования.

— К сожалению, выживших нет, — сообщил президент.

Напомним, трагедия произошла в ночь на четверг, когда американский пассажирский самолет компании American Airlines, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся с вертолетом Сухопутных войск США. Самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа рухнул в реку Потомак, недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана.

В результате авиакатастрофы, произошедшей в районе Вашингтона, погибли известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.



Анастасия Фартыгина