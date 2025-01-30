В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом

Возле национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США Black Hawk. По данным Федерального управления гражданской авиации и Министерства обороны США, самолет приближался к взлетно-посадочной полосе в момент столкновения, передает «Интерфакс».

Масштабные экстренные меры реагирования проводятся в районе реки Потомак. Известно, что самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито, штат Канзас. Белый дом подтвердил участие военного вертолета в инциденте.

По меньшей мере 19 тел погибших извлечены из реки Потомак после столкновения в воздухе самолета и вертолета близ Вашингтона, пишет портал BNO News.

Все взлеты и посадки в национальном аэропорту имени Рейгана остановлены. Телеканал NBC сообщает о том, что по меньшей мере четверо выживших в авиакатастрофе были доставлены в аэропорт.

Рената Валеева