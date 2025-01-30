В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы Шишкова и Наумов

В результате авиакатастрофы, произошедшей в районе Вашингтона, погибли известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщили в ТАСС.

Евгении Шишковой было 52 года, Вадиму Наумову — 55 лет. Они чемпионы мира по фигурному катанию в парном катании, завоевали титул в 1994 году. В их активе серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, а также победа в финале Гран-при Международного союза конькобежцев сезона 1995/96. После завершения спортивной карьеры пара переехала в США и начала тренерскую работу.

Трагедия произошла в ночь на четверг, когда американский пассажирский самолет компании American Airlines, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся с вертолетом Сухопутных войск США. Самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа рухнул в реку Потомак, недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана.

В данный момент поисково-спасательная операция продолжается. Из реки были извлечены по меньшей мере 19 тел погибших, однако информации о выживших пока нет. Вертолет Black Hawk, участвовавший в инциденте, находился в тренировочном полете с тремя военнослужащими на борту.

Анастасия Фартыгина