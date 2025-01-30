В Чистополе задержали женщину, осужденную за сбыт наркотиков на 6 лет

Фото: Ирина Плотникова

В Чистополе была задержана 29-летняя жительница Новокузнецка, осужденная на шесть лет за сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, в период с января по февраль 2022 года женщина, действуя в группе с неизвестными, забрала из тайника сверток с синтетическим наркотиком общей массой не менее 1,34 млн граммов. После этого она расфасовала наркотик и направилась в Чистополь для его продажи.

После совершения преступления женщина скрывалась от правоохранительных органов и была объявлена в розыск. Однако вскоре сотрудники МВД смогли ее задержать.

На суде осужденная признала свою вину полностью. Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анастасия Фартыгина