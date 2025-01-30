Проект третьего терминала аэропорта Казани отправили на доработку

Фото: Мария Зверева

Проект третьего терминала международного аэропорта «Казань» был отправлен на доработку, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Татарстана Фарит Ханифов. В настоящее время идет корректировка проектной документации и предпроектные работы, в частности, прорабатывается схема пассажиропотока.

— Мы провели совещание с представителем госкомпании «Аэропроект», который отвечает за проектирование терминала 3. Важно избежать неэффективного использования значительных средств, которые выделены на этот проект. Терминал должен быть готов к 2030 году и способен принять 7,5 млн пассажиров, — заявил Ханифов.

Строительство нового терминала начнется только после успешного прохождения проектом экспертизы. В декабре 2024 года пресс-служба аэропорта сообщила о планах по запуску работ.

Ранее в декабре 2023 года стало известно, что на проектирование нового терминала и пассажирского перрона выделено 668,8 млн рублей. Подрядчику предоставлено 630 дней на подготовку документации с момента заключения договора. Финансирование объектов федерального имущества будет осуществляться за счет федерального бюджета, а затраты на аэровокзальную инфраструктуру покроет сам аэропорт.

Создание концепции нового терминала обойдется в 2 млн рублей. В техзадании указано, что подрядчик должен разработать облик здания в соответствии с существующими терминалами, а также планировку транспортного движения и благоустройство прилегающей территории. В концепцию войдут планы по освещению фасадов, организации четырех полос движения автотранспорта, строительству парковки с двумя тарифными зонами и созданию «зеленых островков».

Напомним, что строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту «Казань» планировали начать в 2025 году.



Анастасия Фартыгина