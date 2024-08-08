Новый пассажирский терминал в аэропорту Казани начнут строить в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казань планируют начать в 2025 году. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Сергей Романцов, передает ТАСС.

— Мы планируем завершить проектирование терминала в 2024 году и уже в 2025-м приступить к строительству, — сказал Романцов. Пропускная способность терминала составит 3 тыс. пассажиров в час. Существующие мощности не превышают 1,2 тыс. пассажиров.

Сейчас идет строительство нового перрона, который должен появиться к саммиту БРИКС. В конце июля Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на первый этап реализации проекта по реконструкции инфраструктуры аэропорта, включающий строительство нового перрона.

По словам Романцова, перрон позволит разместить воздушные суда первых лиц государств, которые прибудут в Казань на саммит. Планируется принять порядка 30 таких самолетов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Мастер-план по развитию аэропорта до 2050 года был утвержден в конце 2022 года. В нем отражены предложения по строительству пассажирского терминала, соответствующего прогнозным нагрузкам и пассажиропотоку.

Международный аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана. В 2023 году аэропорт обслужил 5 млн человек, в 2022 году — 4 млн, а в 2021 году этот показатель составил 3,8 млн пассажиров.

Рената Валеева