Новый пассажирский терминал в аэропорту Казани начнут строить в 2025 году
Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казань планируют начать в 2025 году. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Сергей Романцов, передает ТАСС.
— Мы планируем завершить проектирование терминала в 2024 году и уже в 2025-м приступить к строительству, — сказал Романцов. Пропускная способность терминала составит 3 тыс. пассажиров в час. Существующие мощности не превышают 1,2 тыс. пассажиров.
Сейчас идет строительство нового перрона, который должен появиться к саммиту БРИКС. В конце июля Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на первый этап реализации проекта по реконструкции инфраструктуры аэропорта, включающий строительство нового перрона.
Мастер-план по развитию аэропорта до 2050 года был утвержден в конце 2022 года. В нем отражены предложения по строительству пассажирского терминала, соответствующего прогнозным нагрузкам и пассажиропотоку.
Международный аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана. В 2023 году аэропорт обслужил 5 млн человек, в 2022 году — 4 млн, а в 2021 году этот показатель составил 3,8 млн пассажиров.
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