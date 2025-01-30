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Володин направил в Конгресс США и ООН обращение по поводу заявления о планах «убить Путина»

14:39, 30.01.2025
Володин направил в Конгресс США и ООН обращение по поводу заявления о планах «убить Путина»
Фото: Дарья Пинегина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в Конгресс США и ООН официальное обращение в связи с информацией о предполагаемом обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном плана убийства президента России Владимира Путина. Информация об этом обсуждении появилась в заявлении американского журналиста Такера Карлсона.

В обращении Госдума выражает крайнее возмущение и требует проведения тщательного расследования. Депутаты квалифицируют обсуждение физического устранения президента России как акт международного государственного терроризма, несущий серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и потенциально способный привести к мировой ядерной войне.

Отсутствие реакции со стороны Байдена и Блинкена на заявление Карлсона расценивается Госдумой как доказательство их вины и попытка избежать ответственности. В обращении подчеркивается, что обсуждение организации убийства главы государства является преступлением и виновные должны быть привлечены к неотвратимому наказанию в случае подтверждения информации.

Рената Валеева

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Происшествия

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