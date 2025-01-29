Володин призвал расследовать заявления Карлсона о попытке покушения на Путина

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что высказывания американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации экс-президента США Джо Байдена «убить Путина» должны быть тщательно расследованы, а сам Джо Байден и бывший госсекретарь США Энтони Блинкен должны понести ответственность. Об этом пишет «Парламентская газета».

Ранее Карлсон заявил в интервью, что администрация Байдена «пыталась убить Путина» и что Блинкен «продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например». При этом журналист не предоставил никаких подтверждающих доказательств.

Володин отметил, что ни Байден, ни Блинкен не опровергли эти заявления, и призвал международные институты к разбирательству. Он также напомнил о подготовке к нападению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, покушениях на премьера Словакии Роберта Фицо и Дональда Трампа, подчеркнув, что все это является звеньями одной цепи.

Володин подчеркнул необходимость серьезно отнестись к обсуждению намерения убить Путина.

Рената Валеева