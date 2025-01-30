В Татарстан направят 120,8 млн рублей на повышение производительности труда

Фото: Роман Хасаев

В 2025 году Татарстан получит 120,8 млн рублей на реализацию федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Средства будут направлены на деятельность Регионального центра компетенций (РЦК), созданного на базе Центра энергоресурсоэффективных технологий РТ. РЦК отвечает за реализацию проекта на территории республики, оказывая поддержку предприятиям в повышении эффективности работы и внедрении современных методов управления.

Ранее в министерстве сообщили, что в 2025 году на ежемесячные выплаты классным руководителям в Татарстане из федерального бюджета будет выделено 3,3 млрд рублей.

Рената Валеева