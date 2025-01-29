Более 3 млрд рублей направят на выплаты классным руководителям в Татарстане в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году на ежемесячные выплаты классным руководителям в Татарстане из федерального бюджета будет выделено 3,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Татарстана.

Средства выделены в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники». Выплаты предназначены для классных руководителей школ и колледжей.

Из общей суммы 3 млрд рублей пойдут на ежемесячные выплаты классным руководителям школ, а 285,8 млн рублей — педагогам, занимающимся классным руководством в колледжах.

В республике, по данным Минобрнауки, не хватает более двух тысяч учителей и более тысячи воспитателей в детсадах.

— Больше всего требуется учителей математики (344), русского языка (334), начальных классов (310), иностранного языка (180), физики (124), истории (94), информатика (86), химии (77), — сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. — Самая высокая потребность в учителях — в Казани и Набережных Челнах, Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

Рената Валеева