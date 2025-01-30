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На покупку смартфонов россияне потратили 107 млрд рублей в 2024 году

08:35, 30.01.2025
На покупку смартфонов россияне потратили 107 млрд рублей в 2024 году
Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году россияне потратили на смартфоны 107 млрд рублей — более чем в два раза больше, чем на ноутбуки — 45 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Moneyplace.

Продажи смартфонов выросли на 78% по сравнению с 2023 годом и на 152% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 7 млн устройств.

Второе место по объему продаж заняла техника для дома, на которую россияне потратили 205 млрд рублей (рост на 78%). Лидерами продаж стали кофемашины, посудомоечные машины, пылесосы и стайлеры для волос.

Продажи ноутбуков также показали значительный рост — 45 млрд рублей (+76% к 2023 году). В сегменте аудиотехники лидировала умная колонка (514 млн рублей), а продажи телевизоров достигли 40 млрд рублей (+48% год к году), при этом средняя цена топ-товара снизилась до 10 тыс. рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также отмечается рост продаж климатической техники (21 млрд рублей), игровых консолей (8 млрд рублей) и систем безопасности для дома (9,8 млрд рублей, +50% к 2023 году).

Рената Валеева

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