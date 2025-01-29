В Казани оказали помощь 3,1 тыс. пассажирам с ограниченными возможностями в 2024 году

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в вокзальных комплексах ГЖД специализированную помощь получили 27,3 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе.

Наиболее активными пользователями услуг стали пассажиры из Нижнего Новгорода, где помощь была оказана 6,3 тыс. человек, и Кирова — 5,1 тысяч. Заметное количество обращений также поступило из Казани — 3,1 тыс. человек.

Кроме того, в рамках улучшения условий для пассажиров были открыты новые зоны ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на вокзале в Нижнем Новгороде и пригородном вокзале в Юдино-2, а также на вокзале в Балезино и в ТПУ Можги.

Напомним, что в связи с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо» 1, 7 и 28 февраля будут назначены дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань — аэропорт.

Анастасия Фартыгина