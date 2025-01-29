В Казани назначили дополнительные пригородные поезда до аэропорта

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо» 1, 7 и 28 февраля будут назначены дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань — аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Поезд №7602 отправится из Казани в 18.04 и прибудет на станцию Аэропорт в 18.24. В свою очередь, поезд №7603 отправится из аэропорта в 22.20 и вернется в Казань в 22.40.

Напомним, что Горьковская железная дорога объявила о сокращении времени в пути для межрегионального электропоезда, соединяющего Нижний Новгород и Казань. С 3 февраля 2025 года поезд будет следовать до конечной станции всего 5 часов 55 минут, что на 25 минут быстрее, чем при запуске маршрута.



Анастасия Фартыгина