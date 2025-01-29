Минпромторг исключил Haval из списка льготного кредитования и добавил «Москвич 3»

Фото: Мария Зверева

Минпромторг России обновил список автомобилей, которые могут участвовать в программе льготного автокредитования в 2025 году. В новую редакцию списка вошел «Москвич 3», в то время как китайский бренд Haval исключили. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По условиям программы, в нее попадают автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) стоимостью до 2 млн рублей, которые набирают не менее 2 тыс. баллов за локализацию, согласно постановлению правительства от 17 июля 2015 года.

В настоящее время к участникам программы относятся все модели LADA, ВИС, УАЗ, «Москвич 3» и ГАЗ (с полной массой до 3,5 тонны).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди электромобилей и гибридов, произведенных в России, остались «Москвич 3е», «Амберавто А5», электрокары бренда Evolute и две модели Voyah Dream и Voyah Free.

Программа продолжает действовать для медицинских работников, педагогов, участников СВО и их семей, граждан с инвалидностью и семей с детьми в Дальневосточном федеральном округе. Базовая скидка на электромобили составляет 35% (не более 925 тыс. рублей), на автомобили с ДВС — 20%, а для жителей ДФО — 25%.

Напомним, что объем выдачи автокредитов в России в четвертом квартале 2024 года сократился на 44,9% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 387,3 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина