Бестселлер Beautiful Ugly Элис Фини экранизируют

Права на экранизацию приобрела кинокомпания Hidden Pictures

Фото: Реальное время

Роман Элис Фини Beautiful Ugly, который всего за неделю после выхода вошел в список бестселлеров The New York Times, будет адаптирован для кино. Об этом сообщило издание Variety. Права на экранизацию приобрела кинокомпания Hidden Pictures, основанная в 2022 году. Она уже приступила к разработке фильма по мотивам психологического триллера.

Книга вышла 14 января 2025 года и мгновенно привлекла внимание читателей. В центре сюжета — писатель Грейди Грин, чья жизнь резко меняется после исчезновения жены. Он разговаривает с ней по телефону, когда женщина резко тормозит, выходит из машины — и связь обрывается. Позже он находит ее автомобиль на краю утеса: дверь открыта, мобильник внутри, но самой Эбби нигде нет. Проходит год. Грейди, так и не смирившийся с утратой, отправляется в маленькую шотландскую деревню, где неожиданно встречает женщину, как две капли воды похожую на его пропавшую жену.

Реальное время / realnoevremya.ru

Продюсеры компании отметили, что этот роман идеально подходит для экранизации: в нем есть непредсказуемые повороты сюжета, острая социальная сатира и захватывающее повествование. Сейчас ведется поиск режиссера и актерского состава, чтобы передать на экране всю силу этой истории.

Элис Фини, прежде чем стать писательницей, 15 лет работала журналистом. Ее книги неоднократно попадали в топы мировых чартов. Среди самых известных — «Иногда я лгу», «Его и ее», «Камень, ножницы, бумага» и Good Bad Girl, многие из них уже адаптируются для экрана. В частности, «Его и ее» с Джоном Бернталом и Тессой Томпсон выйдет на Netflix этим летом.

Сама Фини сказала, что ей нравится процесс экранизации ее произведений, и выразила уверенность в Hidden Pictures как в надежном партнере. Писательница также станет исполнительным продюсером проекта. Продюсированием займутся Тодд Либерман и Алекс Янг, а сценарий и детали будущего фильма пока держатся в секрете.

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Екатерина Петрова