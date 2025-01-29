Ушел из жизни заслуженный артист России Борис Улитин

На 86-м году жизни скончался заслуженный артист России Борис Улитин, известный своими ролями в театре и радиоспектаклях, а также озвучиванием десятков фильмов и мультфильмов. Об этом сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Борис Улитин родился в Ленинграде 17 декабря 1939 года в творческой семье, пережил блокаду. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии он был приглашен Николаем Акимовым в труппу Театра комедии, где прослужил большую часть своей жизни, а также работал в Театре имени Ленсовета.

Голосом Улитина говорят персонажи более 40 фильмов, включая известные картины «Звездные войны», «Чужой против Хищника» и «Пираты Карибского моря».

Он был удостоен звания «Заслуженный артист России» в 1993 году, а также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы.