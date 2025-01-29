Российские войска освободили село Новоелизаветовка в ДНР

Фото: Анна Сейтумерова

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Согласно сводке ведомства, подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий освободили село.

Кроме того, в Минобороны заявили, что бойцы группировки нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка. Были поражены подразделения трех механизированных и егерской бригад ВСУ, а также бригады Нацгвардии Украины.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области.